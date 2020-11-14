Jeffrey’den çarpıcı YPG iddiası: Türkiye’ye karşı garanti vermedik

ABD’de iki yılı aşkın süredir Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görevini bırakmasına kısa süre kala çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu ay itibarıyla görevini bırakacağını doğruladığı Jeffrey, ABD merkezli Defense One’a konuştu. Ülkesinin Suriye’deki politikalarına ilişkin kritik bilgiler paylaşan Jeffrey, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Trump yönetiminin Suriye politikasının başarılı olduğunu savunan Jeffrey, Ocak ayında koltuğu devralacak Biden’a da bu politikaları sürdürme çağrısı yaptı.

ABD’nin 2019’da Suriye’deki askerlerinin büyük bölümünü çekerek yalnızca 200 kişi bırakmasına değinen Jeffrey, “Orada ne kadar askerimiz olduğuna dair sürekli oyunlar oynuyorduk. Güvenlik gerekçesiyle rakamları gizli tuttuk. Kuzeydoğu Suriye’de asker sayımız bilinenden daha fazlaydı. Trump 2019’da 200 kişi bırakmaya karar verdi” dedi.

TRUMP’IN GİDİŞİNİ KİMSE İSTEMEZ



Trump’ın Orta Doğu’daki hamlelerinin kendisine düşman değil yalnızca dost kazandırdığını iddia eden Jeffrey, “Orta Doğu’daki müttefiklerimizden kimse Trump’ın gittiğini görmek istemez. Trump’ın uyguladığı politikalar bölgede oldukça popüler. Bana mutlu olmayan bir tane müttefik gösterin” ifadelerini kullandı.

RUSYA, ESAD VE IŞİD’E KARŞI DESTEK



ABD’nin PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yle olan ilişkisine de değinen Jeffrey, desteği çekerek YPG’yi Türklere karşı terk ettikleri şeklindeki yorumlara katılmadığını söyledi.

ABD’nin YPG’ye verdiği garantinin Rusya, Esad güçleri ve IŞİD’e karşı olduğunu belirten Jeffrey, “Washington’da hiç kimse Kürtlere, Türkiye’ye karşı askeri bir garanti vermedi” diye konuştu.