Joe Biden sağlık ekibini açıkladı

Joe Biden corona virüsüyle mücadelede görev alacak sağlık ekibini tanıttı. Biden yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğim ilk 100 günde COVID-19 virüsü sona ermeyecek. Buna söz veremem. Ama biz bu karmaşaya hızlı girmedik ve bundan hemen kurtulamayacağız. Bu biraz zaman alacak. 100 gün sonra hastalığın seyrini değiştirebilir ve Amerika’daki hayatı daha iyi hale getirebiliriz. Buna kesinlikle inanıyorum” dedi.

ABD Başkanı Biden, eski kongre üyesi California Başsavcısı Xavier Becerra’yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı olarak ise bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Rochelle Walensky’yi seçen Biden, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’yi corona virüsüyle mücadelede baş sağlık danışmanı olarak atadı.

Biden, ekonomi danışmanı Jeff Zients’i virüsle mücadele ekibine dahil etti. Zients, ilgili federal kurumlarla koordinasyon içinde corona aşısının dağıtım aşamasında görev alacak. İHA

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