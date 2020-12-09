Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Joe Biden, Savunma Bakanı adayını açıkladı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Savunma Bakanlığı için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin’i aday gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:07, 09/12/2020
Haberler Dünya
Joe Biden, Savunma Bakanı adayını açıkladı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, kabinesini açıklamaya devam ediyor. Biden, Savunma Bakanı adayının eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin olduğunu açıkladı.

Wilmington’da açıklama yapan Biden, “Bu iş için en doğru kişi o. Düşmanlarımız tarafından korkulan müttefiklerimiz tarafından tanınan ve saygı duyulan biri” dedi. 67 yaşındaki Austin, atanması halinde ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı olacak.

ABD'deki yasa kapsamında bir asker emekli olduktan 7 yıl sonra Savunma Bakanlığına atanabilir. Kongre'nin 2016 yılında emekli olan Austin için muafiyet vermesi gerekiyor. Kongre, 2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Jim Mattis için muafiyet vermişti. (İHA)

İlginizi ÇekebilirTürkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı Trump veto edecekTürkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı Trump veto edecek

İlginizi ÇekebilirBiden'ın ilk 100 gün vaadi şaşırttıBiden'ın ilk 100 gün vaadi şaşırttı


ABD asker darbe Donald Trump emekli söz Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more