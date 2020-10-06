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Joe Biden’dan Trump’a Türkiye çağrısı: Baskı yapmalı

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Trump yönetimine 'Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapma' çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
17:55 -
Haberler Dünya
Joe Biden’dan Trump’a Türkiye çağrısı: Baskı yapmalı

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamayla NATO’nun Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürme ve askeri gerilimi azaltma mekanizması kurulması çabalarını desteklediğini ve diplomatik görüşmelerin başlamasının doğru bir adım olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’YE BASKI UYGULAMALI”

Biden, “Trump yönetimi, başarılı bir diplomasi ortamının yaratılması için güç kullanma gibi tehditler de dahil olmak üzere Türkiye’ye bölgede Yunanistan’a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için baskı uygulamalı” dedi.

BIDEN’DAN ERDOĞAN’A AYASOFYA ÇAĞRISI

Reuters’ta yer alan habere göre Biden ayrıca “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Ayasofya’yı camiye çevirme kararını geri almaya ve Ortodokslar da dahil olmak üzere herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlayarak müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 18:00 06.10.2020
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