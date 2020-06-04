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Johns Hopkins Üniversitesi: Bazı ülkeler vaka ve ölümleri gizliyor olabilir!

Dünya genelinde yaşanan corona virüsü salgını gelişmelerini takip eden Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bazı ülkelerin vaka sayılarını ve yaşanan ölümleri gizlediğine dair şüphelerin olduğu ve gerçek sayıların daha yüksek olduğuna inanıldığı belirtildi.

00:08 -
Haberler Dünya
Johns Hopkins Üniversitesi: Bazı ülkeler vaka ve ölümleri gizliyor olabilir!

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında 6.4 milyondan fazla kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, dünyada bazı ülkelerin salgınla ilgili vaka ve ölümlerin gizlediğine dair şüphelerin olduğu ve gerçek sayıların daha yüksek olduğuna inanıldığı ifade edildi.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde 382 bin 451 kişi hayatını kaybetti, 6 milyon 445 bin 457 kişide virüs tespit edildi. Verilere göre, virüs bulaşan 2 milyon 764 bin 915 kişi de iyileşti.

600’DEN FAZLA HEMŞİRE ÖLDÜ

Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin yaptığı açıklamada, dünya çapında 600’den fazla hemşirenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya çapında 230 binden fazla sağlık çalışanının salgının başlangıcından bu yana sözleşme imzalayarak sağlık sitemine katıldığı aktarıldı. Vaka sayısının ortalama yüzde 7’sini sağlık çalışanlarının oluşturduğu ifade edildi.

Dünyada 20 milyon üye ile 130’dan fazla ulusal hemşirelik derneklerini temsil eden Uluslararası Hemşireler Konseyi raporun derneklerden gelen verilere, resmi rakamlara ve sınırlı sayıda ülkeden medya raporlarına dayandığını belirtti. (İHA)

 

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ABD Corona Dünya İngiltere İsveç Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 00:18 04.06.2020
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