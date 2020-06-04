Johns Hopkins Üniversitesi: Bazı ülkeler vaka ve ölümleri gizliyor olabilir!

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında 6.4 milyondan fazla kişide virüs tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, dünyada bazı ülkelerin salgınla ilgili vaka ve ölümlerin gizlediğine dair şüphelerin olduğu ve gerçek sayıların daha yüksek olduğuna inanıldığı ifade edildi.
600’DEN FAZLA HEMŞİRE ÖLDÜ
Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin yaptığı açıklamada, dünya çapında 600’den fazla hemşirenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Dünya çapında 230 binden fazla sağlık çalışanının salgının başlangıcından bu yana sözleşme imzalayarak sağlık sitemine katıldığı aktarıldı. Vaka sayısının ortalama yüzde 7’sini sağlık çalışanlarının oluşturduğu ifade edildi.
Dünyada 20 milyon üye ile 130’dan fazla ulusal hemşirelik derneklerini temsil eden Uluslararası Hemşireler Konseyi raporun derneklerden gelen verilere, resmi rakamlara ve sınırlı sayıda ülkeden medya raporlarına dayandığını belirtti. (İHA)