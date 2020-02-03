Johnson’dan AB’ye müzakere mesajı: İki yoldan birini seçin

İngiltere’nin Cumartesi günü itibarıyla AB’den ayrılmasını başbakanlık makamında verdiği partiyle kutlayan Johnson, bugün yapacağı konuşmada ülkesinin AB’den ayrılarak sağladığı egemenlik haklarının, ekonomik büyümeden daha öncelikli olduğu mesajını tekrar verecek.

Reuters’ın haberine göre İngiltere ile AB arasındaki ticari, ekonomik ve mevzuatsal ilişki 2020 sonuna kadar İngiltere AB üyesiymiş gibi devam edecek. Taraflar bu geçiş dönemi boyunca ticaret ve diğer tüm ilişkilerin çerçevesini belirleyecek müzakereler yürütecek.

Ticaret görüşmeleri Mart ayında başlayacak. Önceki başbakan Theresa May’in AB ile müzakere yaklaşımını eleştiren Johnson, İngiltere’nin AB’nin kurallarına ve düzenlemelerine uymayacağını söyleyerek çok daha katı bir tutum ortaya koyuyor.

AVUSTRALYA VE KANADA ÖRNEĞİ

Yapacağı konuşmanın başbakanlık makamınca paylaşılan özetine göre Johnson, AB’nin Kanada ile sahip olduğu ticaret anlaşmasında olduğu gibi vergisiz ve kotasız ticareti kabul etmemesi halinde AB’nin Avustralya ile sahip olduğuna benzer daha gevşek bir ticaret ilişkisi talep edecek.

Johnson’ın konuşma özetine göre, “Rekabet politikası, sübvansiyonlar, sosyal güvenlik, çevre veya benzeri herhangi bir konuda AB kurallarını İngiltere’nin kabul etme yükümlülüğü ne kadar geçerliyse, İngiltere’nin kurallarını AB’nin kabul etme yükümlülüğü o kadar geçerli” demesi bekleniyor.

‘SEÇİMİMİZİ YAPTIK’

Johnson işletmelere, düşünce kuruluşlarına ve büyükelçilere hitaben yapacağı konuşmada, “Seçimimizi yaptık: Kanada’nınkine benzer bir serbest ticaret anlaşması istiyoruz, ancak başarılı olamamamız durumunda, ticaretimizin çekilme anlaşmamıza dayanması gerekecek” ifadelerini kullanacak.