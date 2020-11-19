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Josep Borrell’den Türkiye açıklaması: Zaman tükeniyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilgili açıklama yaparak "Zaman tükeniyor. Türkiye ile ilişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:19, 19/11/2020
Haberler Dünya
Josep Borrell’den Türkiye açıklaması: Zaman tükeniyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki yaklaşımlarının gerginliği artırdığını iddia eden Borrell, “Türkiye’nin açıklamaları ve eylemlerinin, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı ve gerginliği daha da artırıcı olduğunu görüyoruz” dedi. Borrell açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin davranışının Avrupa Birliği’lye ile ayrılığı artırdığını anlaması gerekli. Dışişleri bakanları böyle düşünüyor.

* Olumlu gündeme dönmek için Türkiye’nin yaklaşımını değiştirmesi gerek. Avrupa Birliği Konseyi gelecek ay hangi yönde devam edileceğine ilişkin yöne karar verecek.

* Zaman tükeniyor. Türkiye ile ilişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz.

Aralık’ta yapılacak zirvede çıkacak kararların Türkiye’nin tutumuna bağlı olduğunu belirten Borrell, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olumlu bir eylemde bulunmadığını ifade ederek bu durumun toplantıda ‘olumsuz gelişmeler’ olarak ele alındığını açıkladı.

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Almanya Avrupa Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanı Ekonomi Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:14,
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