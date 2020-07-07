ABD ordusunu karıştıran olay! Silah arkadaşının istismarına uğrayan kadın asker katledildi

Cinayet, ABD’nin en büyük askeri üslerinden birinde işlenmesi ve Guillen’in ölümünden önce bir başka asker hakkında cinsel tacize uğradığını iddia etmesi nedeniyle ülkede gündem oluşturdu. Sosyal medyada düzenlenen kampanyalarla askeri görevdeyken cinsel tacize uğrayanlar yaşadıklarını anlatırken, konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması için kampanyalar başlatıldı.

Cinayetle ilgili yapılan ilk değerlendirmeler, Guillen’in çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğünü ve daha sonra cesedinin parçalara ayrıldığını ortaya koydu.

Guillen ailesinin avukatı Natalie Khawam, ABD basınına yaptığı açıklamada, genç kadının kimliğinin diş kayıtlarından tespit edilemediğini ve kimlik tespiti için örneklerin başka bir eyalete gönderilmesi gerektiğini söyledi.

AİLESİNE KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ailesi, Guillen’in kaybolmadan üç hafta önce annesine üs içerisinde cinsel tacize uğradığını ve başka bir uzman çavuş tarafından takip edildiğini söylediğini açıkladı.

Açıklamada, Guillen’in korktuğunu belirttiği ancak annesinin ısrarla sormasına rağmen kendisini taciz eden kişinin kim olduğunu söylemediği ifade edildi.

ZANLI İNTİHAR ETMİŞ

Soruşturmada, Guillen’in 20 yaşındaki uzman çavuş Aaron Robinson tarafından üs içerisinde bir çekiçle kafasına defalarca vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Fort Hood üssünden 30 Haziran’da kaçtığı belirlenen Robinson’ın intihar ettiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Robinson’ın 22 yaşındaki kız arkadaşı Cecily Aguilar, delil karartma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aguilar verdiği ifadede, Robinson’ın kendisini 22 Nisan’da aradığını ve bir kadın askerin kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdüğünü söylediğini aktardı.