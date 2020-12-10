Kadın gazetecinin öldürülmesini IŞİD üstlendi

Afganistanlı gazeteci Malalai Maiwand, ülkenin doğusunda bulunan Celalabad kentinde sabah saatlerinde arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Maiwandın ölümü, Afgan Kadın Gazetecileri Koruma Merkezi üyesi ve EnekaasTV muhabiri Malalai Maiwand silahlı kişilerce öldürüldü.
10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde işlenen cinayet, RSF camiasında şok yarattı ifadeleriyle duyurulmuştu. (DHA)