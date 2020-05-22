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Kadirov corona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Rus basını, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un corona virüsü şüphesiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

00:45 -
Haberler Dünya
Kadirov corona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Interfax haber ajansı dün ismini vermediği bir sağlık hizmetleri çalışanına dayandırdığı haberinde, corona virüsü benzeri semptomlar göstermesi üzerine, Kadirov'un Moskova'daki bir hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, corona virüsüne yakalandığının doğrulanması halinde Kadirov, ülkede corona virüsünün bulaştığı son üst düzey siyasetçi olacak.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin corona virüsü tedavisinin ardından Salı günü yeniden göreve başlamıştı.

Rusya, dünya çapında corona virüsü vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke konumunda.

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Son güncelleme: 00:48 22.05.2020
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