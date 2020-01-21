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Kahve almaya gidip gözlerine inanamadılar! Harry Styles’ın ‘kayıp ikizi’ bulundu

İngiliz müzik grubu One Direction'un eski üyelerinden Harry Styles, bir 'Tiktok' videosuyla gündemde. Styles'ın 'kayıp ikizi', bir Starbucks şubesinde ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
15:37 -
Haberler Dünya
Kahve almaya gidip gözlerine inanamadılar! Harry Styles’ın ‘kayıp ikizi’ bulundu

‘Fridasakaj’ adlı kullanıcının paylaştığı videoda bir grup genç araçlarıyla dünyaca ünlü kahve zincirinin ABD’deki bir şubesine gidiyor.

Araca sipariş veren grup, kahvelerini teslim almaya gittiklerinde gözlerine inanamadı. Starbucks çalışanının İngiliz şarkıcı Styles’a neredeyse ikizi kadar benzediğini gören gençlerin, “Hey sen Harry Styles mısın? Biz de tam senin şarkını dinliyorduk” dediği duyuluyor.

Harry Styles.

Adının Sean olduğu belirtilen çalışan ise buna gülümseyerek karşılık veriyor. Videonun hangi şehirde çekildiği ya da başka bir bilgi paylaşılmazken, görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

Birçok kullanıcı benzerliğin boyutuna inanamazken, “Harry’nin kayıp ikizi bulundu” yorumunda bulundu.

Harry Styles.

25 yaşındaki Styles son olarak aralık ayında çıkardığı ikinci solo albümü ‘Fine Line’ın başarısıyla konuşuluyordu. Styles, İngiltere’de ilk iki albümü de bir numara olan ilk sanatçı oldu.

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ABD İngiltere kahve
Son güncelleme: 15:49 21.01.2020
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