Kahve almaya gidip gözlerine inanamadılar! Harry Styles’ın ‘kayıp ikizi’ bulundu

‘Fridasakaj’ adlı kullanıcının paylaştığı videoda bir grup genç araçlarıyla dünyaca ünlü kahve zincirinin ABD’deki bir şubesine gidiyor.

Araca sipariş veren grup, kahvelerini teslim almaya gittiklerinde gözlerine inanamadı. Starbucks çalışanının İngiliz şarkıcı Styles’a neredeyse ikizi kadar benzediğini gören gençlerin, “Hey sen Harry Styles mısın? Biz de tam senin şarkını dinliyorduk” dediği duyuluyor.

Adının Sean olduğu belirtilen çalışan ise buna gülümseyerek karşılık veriyor. Videonun hangi şehirde çekildiği ya da başka bir bilgi paylaşılmazken, görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

Birçok kullanıcı benzerliğin boyutuna inanamazken, “Harry’nin kayıp ikizi bulundu” yorumunda bulundu.

25 yaşındaki Styles son olarak aralık ayında çıkardığı ikinci solo albümü ‘Fine Line’ın başarısıyla konuşuluyordu. Styles, İngiltere’de ilk iki albümü de bir numara olan ilk sanatçı oldu.

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