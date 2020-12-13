Kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan McCarran Uluslararası Havalimanı'ndaki piste izinsiz giren bir kişi, Alaska Havayolları'nın bin 367 numaralı Las Vegas-Portland seferini yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı.

Kanadın uç kısmına tırmanmaya çalışan adam, tırmanışını kolaylaştırmak için ayakkabılarını çıkardı. Kendisiyle aşağı inmesi için pazarlık yapan görevlilere aldırış etmeyen adam, iki görevlinin kendisini aşağı indirmek için arkasından geldiğini görünce panikleyerek kanattan piste düştü.

Piste düşen adam güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Adamın uçağın kanadına tırmandığı anlar ise uçakta bulunan yolcular tarafından görüntülendi.

Yetkililer, adamın piste girmek için çitlere tırmandığını belirtirken, uçağa nasıl ulaştığıyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Yerel basında yer alan haberlerde ise, adamın akıl hastası olduğu iddia edildi. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası uçakta detaylı arama yapıldığı belirtildi. (İHA)