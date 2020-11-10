Kamala Harris: Pragmatik mi, aktivist mi?

ABD’nin yeni Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’i birçok açıdan değerlendirmek mümkün. Yaptıkları ve yapmadıkları ile soru işaretleri yaratan bir figür. Ancak Harris’i anlatırken gönül rahatlığı ile kullanabileceğimiz bir klişe mevcut: ‘İlk’lerin insanı.
En başa dönelim. Harris, Berkeley’de tanışan göçmen bir anne ve babanın çocuğu. Harris’in meme kanseri üzerine araştırmalar yapan bilim insanı annesi Shyamala Gopalan Hindistan doğumlu. Jamaika’da dünyaya gelen babası Donald J. Harris ise bir ekonomist. 1960 ve 70’lerde insan hakları eylemlerinde aktif rol alan bir anne babanın kızı olan Kamala, 56 yıl önce California Oakland’da dünyaya geldi.
Ebeveynleri o 7 yaşındayken boşandı, Kamala ve kız kardeşi Maya’yı annesi büyüttü. 12-17 yaşlarında annesinin işi nedeniyle Kanada’da yaşayan Harris’in ebeveynlerden miras kalan mücadeleci liderlik ruhunu ergen yaşlarda görmek mümkündü. 13 yaşında apartmanlarının arsasında oynamalarını engelleyen kurala karşı komşu çocuklarını organize edecek ve eylem başarıya ulaşacaktı. Lisede mezuniyet balosuna tek gitmeyi seçen bir grubun parçasıydı. Amaç teklif almayan öğrencilerin kendini kötü hissetmemesi idi.
Daha sonra Howard ve California Üniversitesi’ne giden Harris için ise Washington Post, “Aktivistten çok kariyerist, çok zor stajerlikleri kazanıyor, akademik topluluklara katılıyor” ifadesini kullanmıştı.
Gençlik döneminden itibaren Kamala Harris’i gözlemleyenlerin onu tanımlarken yaşadığı ikilem tam olarak da bu: Kariyer mi yoksa aktivizm mi onun için önce geliyor?
Söz konusu soru işaretlerinin en belirgin hale geldiği satır başları da tabii ki uzun yıllar boyu sürdürdüğü savcılık döneminden miras. Görevde kaldığı sürede aşağıdaki gibi tartışmalı kararları seçim kampanyasında karşısına çıktı.
Bu işe idealleri için girmiş ve her zaman sistemi içeriden değiştirmek istediğini söylemişti. Ancak Bölge Savcılığı ve Başsavcılık görevine gelmiş ilk siyah kadın olarak genellikle kendini polisler ve sol görüşlü gruplar arasında pazarlıklar yapan ve orta nokta bulmaya çalışan kişi olarak buldu. Kendisinden radikal reformlar beklendi, icraatları ‘bebek adımları’ gibi görüldü, sonuçta Harris adalet sistemini değiştirmek konusunda temkinli ve statükoya daha yakın duran bir reputasyona sahip oldu. Seçim kampanyasında da söz konusu reputasyonu tersine çevirmeye çalışan mesajlar bolca yer aldı.
Harris’in sicilinde doğrular, yanlışlar, istikrarsızlıklar, idealler ve gerçekleri yan yana görmek mümkün. Onun değiştirmeye çalıştığı sisteme ve iyi niyetine canlı tanıklık yapan birçok kişi de var. Tartışmalı kararları o dönemdeki şartlara göre değerlendirmek gerektiğini savunanlar da.
Harris’in iyi icraatlarının gölgede bırakıldığını savunanlardan biri de Uluslararası Hizmet Çalışanları Sendikası’nın Başkanı Mary Kay Henry. Aktivist kimliği ile tanınan Henry, “Harris istikrarlı bir şekilde çalışanların taleplerinin yanındaydı. Son ekonomik krizle birlikte evlerine haciz gelen üyelerimizin yanında durdu. Onbinlerce hacizin önüne geçilmesine yardımcı oldu” ifadeleri kullandı.
Kesin olan şu ki yakın geçmişin Kamala Harris’i ile uzak geçmişin Kamala Harris’i arasında önemli farklar görünüyor. Göreve ilk geldiğinde polis cinayetlerini sorgularken aktif olmamakla suçlanmış, 2016’da polis suçlarını soruşturmak için birimini genişletmek istemişti. 2009’da yazdığı “Smart On Crime” kitabında sokaklarda daha çok polis görmek istediğini söylemiş, geçtiğimiz yaz George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından New York Times’a, “Sokaklarda daha çok polisin daha fazla güvenlik yarattığını düşünmek statükodur. Bu yanlış, bu çok yanlış” demişti.
Herkesin kafasındaki soru şu: Kamala Harris pragmatik bir politikacı mı, yoksa gerçekten değişti mi? Yoksa en baştan beri değişimi gerçekleştirmek için bu noktaya gelmeyi mi bekledi? Herkesin beklediği değişimi ülkenin en tepesinden gerçekleştirebilecek mi? 4 yıl bunu gösterecek.