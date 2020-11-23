Kan donduran itiraf: Askerleri diri diri pişirdiler

Ağustos ayında üçüncü dünya savaşının eşiğine gelinmiş, Himalayalar’ın eteğinde dünyanın en kalabalık iki nüfusuna sahip ülkesi Çin ve Hindistan arasında çatışma yaşanmıştı. O dönemde yüzlerce asker yaşamını yitirmiş ve bir o kadar da asker yaralanmıştı.

Yaşananların ardından taraflar geri çekilirken dün açıklama yapan Çinli bir profesörün sözleri ortamı gerdi… Çin’de Renmin Üniversitesi’nde bir konferansta konuşan Çinli Profesör Jin Canrong, Ağustos ayında Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çinin, Hint askerlerine karşı mikrodalga silahı kullandığını itiraf etti.

“HİNT ASKERLERİ DİRİ DİRİ PİŞTİ”

Canrong, Çin ile Hindistanın Ağustos ayında karşı karşıya geldiği sınır gerginliğinde, Çin tarafının mikrodalga silahı kullandığını söyledi. Profesör Jin olayı tarif ederken, Hint askerlerine vücudu ısıtarak tahrişe ve ağrıya neden olan yüksek frekanslı elektromanyetik darbelerle saldırdıklarını belirterek, “Hint askerleri diri diri pişti” dedi.

HİNT ORDUSU AÇIKLAMAYI YALANLADI

Canrong’un iddiası Hint Ordusu tarafından yalanlandı. Prof Jin’in Himalayalar’daki olay hakkındaki iddiasını “sahte haber” olarak adlandıran Hint Ordusu, “Kabul edilemez bir olay” dedi.

İNGİLTERE VE ABD İNCELEME İSTEDİ

Öte yandan yandan İngiltere Savunma Seçim Komitesi Başkanı ve Milletvekili Tobias Ellwood, mikro dalga silahının kullandığına işaret ederek Çinlilerin bir süredir bu tür silahları araştırdığını ve geliştirdiğini biliyoruz. Bunun araştırılması gerektiğini gösteren yeterli kanıt var dedi. ABD’nin istihbarat servisi CIA ise, Hint askerlerinin Çin’in elektromanyetik darbe silahı tarafından ‘diri diri pişirildiği’ iddiaları karşısında araştırma yapacağı belirtildi.

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