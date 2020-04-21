Kan donduran olay! Bütün ülke bu vahşeti konuşuyor…

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; hukuki gerekçelerle adı açıklanmayan kadına 23 gün boyunca tecavüz eden ve işkence yapan Nicholas John Crilley, Brisbane Bölge Mahkemesi'nde hâkim karşına çıkarıldı.

Davada Avustralya vatandaşı olan Crilley'in kurbanına 23 gün boyunca tecavüz ettiği, genital bölgesine sıcak su dökerek işkence yaptığı belirtildi.

Müebbet hapis istemiyle yargılanan 34 yaşındaki zanlının, talihsiz kadını kendi dışkısını yemeye zorladığı ve ondan ölüm yöntemini seçmesini istediği öğrenildi.

Kemikleri kırılan kadının, yüzünde kesikler ve soyulmalar oluştuğu, vücudunun yüzde 46'sının ise yandığı tespit edilmişti.