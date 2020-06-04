Kan donduran oyun! George Floyd ile böyle dalga geçiyorlar

ABD’nin efsanevi insan hakları savunucusu ve aktivisti Martin Luther King JR.’ın en küçük kızı olan Beatrice King, sosyal medyada paylaşılan korkunç ve ırkçı fotoğrafları takipçilerine duyurarak, ırkçılığın bitmekten ziyade arttığını gözler önüne serdi.



Kişisel Twitter hesabından fotoğrafları paylaşan King, “Kimseye saygısızlık etmeden ırkçılığa karşı protestoyu eleştirmek yerine ırkçılığı bitirmeye çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

Beatrice King’in paylaştığı fotoğraflarda, çok sayıda ırkçı George Floyd’un ölüm anını “yeniden canlandırırken” görülüyor. Polis memuru Derek Chauvin, geçen hafta Minneapolis’te güpegündüz yol kenarında Floyd’u yüzüstü yere yatırmış ve boğazını diziyle sıkarak ölmesine sebep olmuştu.