Kanada Başbakanı Trudeau’dan bir ilk! Floyd için diz çöktü

ABD’nin Minneapolis şehrinde polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd’un ardından, ırkçılık tartışmaları alevlendi. Ülke içinde başlayan protestoların etkisi sınırları aşarken, dünyanın pek çok ülkesinde eylemler düzenleniyor.

Ünlü isimlerden aktivistlere kadar çok sayıda önde gelen kişinin katıldığı gösterilere uluslararası siyasetten en büyük destek Kanada’dan geldi. Başbakan Justin Trudeau, başkent Ottawa’da düzenlenen gösterilere katıldı.

Eylemcilerle birlikte yürüyen Trudeau, parlamento binasının önüne geldiğinde Floyd anısına diz çökenlere eşlik etti. Herhangi bir konuşma yapmayan Trudeau, açıklama yapanları dinledikten sonra alkışlamakla yetindi. Trudeau böylelikle gösteriler kapsamında sokağa inen ilk hükümet başkanı oldu.

SORUYLA DONUP KALMIŞTI



Trudeau, geçtiğimiz günlerde bir basın mensubu protesto gösterileriyle ilgili görüşünü sorduğunda 20 saniye boyunca sessiz kalmasıyla gündeme gelmişti.

Bir anda donakaldıktan sonra kendine gelen Trudeau, “Hepimiz bunu korkuyla izliyoruz. Bu dönem, insanları bir araya getirme ve onları dinleme zamanıdır” demişti.

İLGİLİ HABER İsyan başlatan dehşet sonrası tarihi karar çıktı!