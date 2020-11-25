Kanada Başbakanı Trudeau’ya telefon şakası: Greta’yla kandırdılar

Dünyaca ünlü kişilere yaptıkları telefon şakalarıyla bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov’un son hedefi Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

Kendilerini Vovan ve Lexus olak adlandırılan ikili, genç iklim aktivisit Greta Thunberg numarası yapan üçüncü bir kişiyle birlikte Trudeau’ya telefonla ulaştı.

10 dakika süren konuşmanın Ocak ayında İran’ın Ukrayna uçağını düşürerek 176 kişinin ölümüne yol açmasından bir gün sonra gerçekleştiği öğrenildi. Greta taklidi yapan kişi büyüyen global kriz ve dünya savaşı ihtimalinden endişeli olduğunu söylerken, ” Şimdiden büyük bir felakete yol açtı. Bu çok korkutucu” dedi, Trudeau da onu, “Evet, kesinlikle” diye onayladı.

‘ÇOCUK GİBİ DAVRANIYORSUNUZ’

Konuşmasına devam eden sahte Greta, “Çocuk gibi davranan yetişkinlersiniz. Herkesin yeri olduğu bir dünya yaratabiliriz. Siyahlar ve beyazlar için, Hristiyan ve Müslümanlar, Trump ve Putin, senin ve benim için, Boris Johnson, Corbyn, sizin ülkenizde bilinen Terrance ve Phillip için” dedi.

Sahte Greta’nın verdiği son iki isim animasyon komedi dizisi South Park’ın Kanadalı karakterlerine ait. Bunu fark etmeyen Trudeau, “Bu kesinlikle doğru bir bakış açısı” derken, Greta’nın 2019’da Montreal’a gelmesinin iklim değişikliğini tanımlamaya yardım ettiğini söyledi.

‘SİLAHLARI BIRAKIN ÇİÇEK TOPLAYIN’



O noktada tekrar araya giren sahte Greta, “NATO’dan ayrılın. Silahlarınızı bırakın. Çiçek toplayın, doğaya gülümseyin” dese de, diplomatik bir yanıt veren Trudeau, “Ben de askerlerin gerekli olmadığı bir dünya hayali kuruyorum ama henüz o dünyada yaşamıyoruz ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

SOUTH PARK’LA ANLADI

Sahte Greta, Trudeau’dan kendisini Terrance ve Phillip’le tanıştırmasını isterken, durumu geç de olsa anlayan Kanada Başbakanı, “Ekibime soracağım ve seninle nasıl bağlantı kuracağımıza bakacağız. Çünkü şu an onlarla direkt bağlantım yok. Bir dakika, onlar South Park’ta değil mi? Onları kişisel olarak tanımıyorum. Onlar Kanadalıların South Park’taki parodileri” dedikten sonra telefonu kapadı.