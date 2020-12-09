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Kanada, Pfizer/BioNTech’in ürettiği corona aşısını onayladı

Kanada, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının acil kullanımı için onay verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:12, 09/12/2020
Haberler Dünya
Kanada, Pfizer/BioNTech’in ürettiği corona aşısını onayladı

Kanada, Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği corona virüsü (Covid-19) aşısının acil kullanımı onayladı.

İngiltere'den sonra aşıya onay veren ikinci ülke olan Kanada'da sağlık birimleri aşının güvenlik, etkinlik ve kalite gereksinimlerini tamamen karşıladığını açıkladı.

Öte yandan, Kanada Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Anita Anand dün yaptığı açıklamada, Aralık ayında 249 bin doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının teslimatının yapılacağını ifade etmişti. Aşıya onay veren ilk ülke olan İngiltere'de aşılama kampanyası dün başlatılmıştı. (İHA)

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