Kanada’da uzmanlardan coronaya karşı cinsel ilişki uyarısı: Bariyer kullanın

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının yayılmasını önlemek için uyarı üstüne uyarı yapılıyor.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi herkesin bildiği önlemlerin yanı sıra güvenli cinsel ilişkiye yönelik tavsiyeler de paylaşılıyor.

Bunlar arasına son olarak Kanada’da hükümete bağlı olarak faaliyet gösteren BC Hastalık Kontrol Merkezi’nin uyarısı eklendi.

‘DUVARA DELİK AÇIN’



Daily Star’ın haberine göre uzmanlar, çiftlerin minimum temas kuracak yöntemleri tercih etmesini isterken, duvara delik açmak gibi birtakım bariyerler kullanarak cinsel ilişkiye girmelerini önerdi.

Corona virüsünün cinsel ilişkiyle bulaştığına dair bir kanıt resmi olarak bulunmasa da, spermde ve insan dışkısında corona virüsü tespit edildiği çalışmalar ortaya çıkmıştı.