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Kanada’dan İran hamlesi: 5 ülke bir araya geldik!

Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İran'da füzeyle düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına yardım amaçlı 5 ülkeden oluşan bir çalışma grubunun kurulduğu ifade edildi.

17:30 -
Haberler Dünya
Kanada’dan İran hamlesi: 5 ülke bir araya geldik!

Kanada, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ateşlenen füzeyle düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 176 kişinin yakınları için Ukrayna, Kanada, Afganistan, İngiltere ve İsveç’ten oluşan yardım amaçlı çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İran'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım için 5 ülke birleştik. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en doğru bilgileri ulaştıracağız ve gerekli yardımlarda bulunacağız. Bu insanlar tüm sorularına cevap bulmak zorundalar. (İHA)

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