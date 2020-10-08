Kapalı Maraş kademeli olarak açıldı

KKTC’de 46 yıl sonra tarihi adım atıldı. Ülkede yer alan Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. Maraş’ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.



KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş´ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması istendi. KKTC vatandaşlarının numaratör eşliğinde Kapalı Maraş’a geçmeye başladığı öğrenildi. Kimliksiz devam eden girişlerde vatandaşlar Maraş’ın sahil kısmına ilerlediği aktarıldı.

DENİZE GİRİLEBİLECEK ALAN 1 KM UZUNLUĞUNDA

Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin -drone hariç- serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.

YUNANİSTAN’DAN TEPKİ GELDİ

Kapalı Maraş’ın tekrar açılması Yunanistan’da gündem oldu… Yunanistan hükümet sözcüsü bugün bir açıklama yaparak, Türkiye’nin bu kararını gözden geçirmesi istendi.

Yapılan açıklamada, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin bu konuyu gelecek hafta gerçekleştirilecek Avrupa liderler zirvesinde getirmeye hazır oldukları da belirtildi.