Kapanma olmadan 2. dalgayı atlatalım

Eski kıta Avrupa, coronada ikinci dalganın içinde. Vaka sayıları git gide artıyor. Başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'nın tek derdi, yeniden bir “kapanma” olmadan ikinci dalgayı atlatmak. Bu nedenle corona önlemleri sertleştiriliyor. İşte ülke ülke Avrupa'da corona virüsünün 2. dalgası…

ALMANYA: Bu hafta içinde getirilen yeni kurallara göre; restoran, bar, kafe gibi yerlerde oturanlar isim-adres belirttikleri formları doğru doldurmazsa 50 Euro ceza ödeyecek. Bazı eyaletler, bunu 1000 Euro'ya kadar çıkaracak.

– Şu ana kadar geçerli olan ‘Mesafe-Hijyen-Maske' (Almancası; Abstand-Hygiene-Alltagsmasken) kuralı, ‘AHA' olarak belirtiliyordu. Bunun yanına korona uyarı sistemi için ‘C' ve havalandırma anlamında ‘L' de eklenecek. Kamuya açık ile kiralanan yerlerde en fazla 50 kişi bir arada olabilecek.

– Corona pozitif sayıları artarak 2000'lere dayandı. Sevindirici yanı, vefat sayısının çok düşük olması. Başbakan Merkel, “İkinci kez bir kapanma olmaması için önlemleri sertleştirmeliyiz” çağrısı yaptı.

İSVİÇRE: Fransa ve İtalya'nın tatil bölgeleri ile Viyana ve Avusturya'nın bazı eyaletlerine seyahat uyarısı yapıldı. İsviçre'de günlük vaka sayısı 200'ler civarında. Ancak vefat sayısı oldukça düştü. Bu da ülkede ikinci dalganın daha hafif geçeceğini gösteriyor.

FRANSA VE İSPANYA: Bu iki ülkedeki artış hızları yine korkutmaya başladı. Günlük vefat sayıları da yükseliyor. Bu kış tam bir kapanma olmasa bile Fransa, İtalya ve İspanya, riskli ülke olarak kalmaya devam edecek.

HOLLANDA: Günlük vaka sayıları yine 3 binlere yaklaştı. Sıkı maske kuralları var ama bu yetmiyor. Bu nedenle, restoran, bar, kafe ve eğlence yerlerine saat 22.00'de kapanma şartı getirildi.

AVUSTURYA: Başkent Viyana ve Voralberg Bölgesi'nde sayılar artıyor. Viyana'ya seyahat uyarıları yapıldı. Maske-mesafe-hijyen şartları ağırlaştırılıyor. En azından Alpler'de kayak turizmini kurtarmak için, kayaktan sonraki partiler yasaklandı. Kayak bölgelerinde ve teleferiklerde hijyen kuralları geçerli olacak.

BERLİN, BÜRODA MASKE ŞARTI GETİRİLDİ

Almanya'nın Başkenti Berlin'in Türk kökenli Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı (SPD), korona kurallarını sertleştirdi. Artan vaka sayıları nedeniyle ofis çalışanları ve resmi dairelerde görev yapanlar, bundan sonra maske takmak zorunda. Böylece masa başı işi yapanlara maske taktıran da bir Türk oldu.

VOLVİC’TE SU KRİZİ

Fransa’nın yeraltı sularıyla ünlü kasabası Volvic'te kuraklık krizi baş gösterdi. Danone Grup'un, şişeleyip satmak için aşırı şekilde su çekmesi yüzünden bölgedeki nehirler kurumaya başladı. Hem Fransız hem de Alman medyası su kıtlığı ile Danone Grup'un eylemleri arasında bağ olduğunu belirten belgeler olduğunu açıklamaya başladı. “Doğanın izin verdiği ölçüde su kullanma” sözü veren şirket artık sert şekilde eleştiriliyor. Su kıtlığı o seviyelere geldi ki 2015, 2017 ve 2018 yazında balık havuzları bile suya erişemez oldu.

AVRUPALI, DEVLETTEN DAHA KİRLİ ÇIKTI

Türkiye'DE halkın altına yatırımları son yıllarda artarken, Avrupa'da da benzer manzaralar yaşanıyor. İsviçre'de, halkın elinde 920 ton altın bulunuyor. İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervi ise 1040 ton. Yani halkın elindekinden biraz fazla. Avusturya'da halkın elindeki altının miktarı 561 ton ve bu miktar Merkez Bankası'nın 280 tonluk rezervinin iki katından fazla. Araştırmayı yapan Karmasin Research başka ilginç sonuçlara da ulaştı. Avusturya'da her 100 kişiden 49'u, ilk yatırım aracı olarak emlak satın almayı seçiyor. Altın ise yüzde 44 ile 2. sırada yer alıyor. Alman Merkez Bankası'nın elinde 3366 ton altın bulunurken, halkın sahip olduğu altın miktarı 4925 ton. Bunlar sadece altın külçesi ve altın paralar. Yani takılar, bilezikler, çeşitli altın eşyalar bu miktara dahil değil.