Karadeniz’de it dalaşı! ABD ile Rusya karşı karşıya geldi

Rusya ile ABD arasında Karadeniz’de yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Rus hava sahası kontrol sistemleri, Karadeniz’in tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti.

* Su-27 tipi savaş uçağı, sınırlarımıza yaklaşan hedefine ABD Deniz Kuvvetleri´be ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağı olduğunu tespit etti.

RUSYA: YABANCI KEŞİF UÇUŞLARININ SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz bölgesinde yabancı keşif uçuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Kerç Boğazı´nda ise yüzde 61 artış oldu” ifadelerine yer verildi.

Rusya, geçen hafta itibarıyla 44 yabancı hava aracını engellediğini bildirdi. (DHA)

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