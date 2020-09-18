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Karadeniz’de it dalaşı! ABD ile Rusya karşı karşıya geldi

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD'ye ait bir devriye uçağını engellediğini duyurdu. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü ise, yabancı ülkelere ait gözetim uçaklarının Karadeniz üzerindeki varlığının geçen yıla oranla yüzde 40 arttığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
21:21 -
Haberler Dünya
Karadeniz’de it dalaşı! ABD ile Rusya karşı karşıya geldi

Rusya ile ABD arasında Karadeniz’de yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Rus hava sahası kontrol sistemleri, Karadeniz’in tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti.

* Su-27 tipi savaş uçağı, sınırlarımıza yaklaşan hedefine ABD Deniz Kuvvetleri´be ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağı olduğunu tespit etti.

RUSYA: YABANCI KEŞİF UÇUŞLARININ SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz bölgesinde yabancı keşif uçuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Kerç Boğazı´nda ise yüzde 61 artış oldu” ifadelerine yer verildi.

Rusya, geçen hafta itibarıyla 44 yabancı hava aracını engellediğini bildirdi. (DHA)

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