Karantina sağlığı etkiliyor: Yüksek tansiyon vakalarında patlama

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülke salgının hızını yavaşlatabilmek için önlemleri devreye sokuyor. Karantina ve sosyal izolasyon bunlar arasında en zorlayıcı yöntemlerden biri. Güney Amerika ülkelerinden Arjantin’de karantinanın insanlar üzerindeki etkisi incelendi.

Başkent Buenos Aires’te bulunan Favaloro Üniversite Hastanesi uzmanları, karantina ve yüksek tansiyon arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Mart ayında karantina kararı alınan ülkede, hastaneye başvuran 1643 hastanın 391’inde yüksek tansiyon şikayeti tespit edildi.

Bu oran 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37’lik bir artışa denk geliyor. Çalışmayı yürüten ekibin başındaki isim Dr. Matías Fosco bu durumun pek çok sebebi olduğunu söyledi.

ALKOL VE GIDA TÜKETİMİ ARTIŞI



Dr. Fosco, “Sosyal izolasyan ile yüksek tansiyon arasında muhtemel birçok sebep var. Pandemi nedeniyle artan stres, insanlarla sınırlı temas ve finansal sorunlar bunlardan bazıları. Gıda ve alkol tüketim oranının artması, yaşam düzeninin değişmesi ve kilo alımı da etkenler arasında” dedi.

CORONA ENDİŞESİ DE ETKİLİYOR



Zorunlu karantina döneminde acil servise gelen yüksek tansiyon vakalarının arttığını fark etmeleri üzerine bu çalışmayı yaptıklarını belirten Dr. Fosco, “Hastaların acil servise getirildiği sırada uygulanan önlemler ve polis kontrolü gibi uygulamalar da stres seviyesini artırmış olabilir. Corona virüsüne yakalanma endişesi de bir faktör” diye konuştu.

Dr. Fosco, “Kan basıncını kontrol etmek kalp krizi, felç ve daha birçok hastalığı önlemede kritik rol oynuyor. Bu nedenle karantina ve sosyal izolasyon şartları altında bile sağlıklı bir yaşam tarzı benimsek büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.