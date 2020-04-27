Hindistan’da karantina dehşeti! Okul binasında kalan kadına tecavüz ettiler

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Sawai Madhopur bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi corona virüsü önlemlerinin alındığı bölgede, köyüne gitmek için yola çıkan bir kadın kilometrelerce yalnız başına yürüdükten sonra yolunu kaybedince polis karakoluna sığındı.

Gidecek yeri olmayan kadın corona testleri uygulandıktan sonra karantina kapsamında bir okul binasına yerleştirildi. Ancak 23 Nisan günü yaşları 40-45 arasında değişen üç kişi, adı açıklanmayan kadına tecavüz etti. Dehşete düşüren olay sonrası üç zanlı kısa sürede yakalandı.

İŞSİZ KALANLAR YOLLARA DÜŞÜYOR



Olayla ilgili açıklama yapan bölge polisinden Parth Sharma, “Kadının ne kadar süredir yalnız olduğunu ve kimlerle temas halinde olduğunu bilmiyorduk. Test yapıldıktan sonra okula yerleştirilmişti. Üç zanlı yakalandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor” dedi.

Mirror’ın haberine göre, corona virüsü yasakları kapsamında işsiz kalan binlerce kişi, günlerce yürüyerek yaşadıkları bölgeye dönmeye çalışıyor.