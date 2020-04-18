Karantinada güvenli seks için eğitim

Doktor Jose Barletta insanların sanal ya da gerçek cinsel ilişkiden sonra ellerini yıkamalarını söyledi. Barletta “Artık cinsel ilişki, özdoyum ya da sanal seksten sonra ellerinizi yıkamanız her zamankinden daha önemli” sözlerini kullandı.

Euronews’ün haberine göre; Barletta ayrıca başkalarıyla paylaşıyor olsanız da olmasanız da bu sırada klavye, telefon, seks oyuncağı gibi kullanılan tüm eşyaların dezenfekte edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Covid-19 salgını nedeniyle dünya nüfusunun yarısından fazlasının evden dışarı çıkması bir şekilde kısıtlanmış durumda bu da hemen hemen tüm ülkelerde seks oyuncaklarını satışında artışa neden oldu.

BAKAN: FİKRİMİ SÖYLEMEM

Arjantin’de de hareket kısıtlamaları 20 Mart’ta başladı ve 26 Nisan’a kadar devam edecek. Ülkede cumartesi günü itibarıyla 2 bin 700’ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildi ve 129 kişi hayatını kaybetti.

Televizyonda yayınlanan seks eğitimi Güney Amerika’da corona virüsüne karşı en hızlı ve en sert önlemleri alan Devlet Başkanı Alberto Fernandez’e de bir radyo mülakatı sırasında soruldu.

Fernandez bu konuda da Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulması gerektiğini söyleyerek “Bu konuda benim fikrimi söylememi beklemeyin” ifadelerini kullandı.