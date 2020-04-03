Karantinadaki Boris Johnson’dan endişelendiren görüntü!

İngiltere’de corona virüsüne karşı ‘sürü bağışıklığı’ planı yoğun eleştirilerin hedefi olan Boris Johnson, devam eden süreçte hastalığa kendisi de yakalanmıştı. Kendisini karantinaya alan Johnson’ın o süreçten bu yana ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Başbakanlık konutunda kapıya çıkan Johnson, sağlık çalışanlarını alkışlama akımına destek verdi. Bir süre alkış tuttuktan sonra teşekkür eden Johnson ardından içeriye döndü.

İngiliz medyası Johnson’ın durumuna dikkat çekerken, Başbakan’ın iyi olduğunu söylemesine rağmen hasta ve zayıf göründüğünü öne sürdü.

Johnson, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Corona virüsüyle savaşta yaptığınız her şey için NHS’ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız” ifadelerini kullandı.