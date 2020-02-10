Karantinaya alınmıştı! 65 kişide daha Corona virüsü saptandı

Özellikle uzak doğu ülkelerini etkisi altına alan corona virüsü geçtiğimiz hafta bir seyehat gemisinde ortaya çıkmıştı.

Gemi olay sonrası karantinaya alınarak yolculara testler yapılmaya başlandı.

Virüsün kendini gösterdiği 14 günlük karantina süresi içinde yapılan testler sonucunda 65 kişide daha virüsün saptandığı belirtildi.

Son testler sonucunda sayının 135’e ulaştığı bildirildi.

YOLCULAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Gemi kaptanının, yolculara anons yaparak haberi duyurduğu belirtilirken, yolcuların haberi aldıktan sonra sosyal medyada panik mesajları paylaştığı ifade edildi.

Şimdiye kadar 908 kişinin öldüğü virüs salgınında 40 binden fazla kişinin de enfekte olduğu öne sürülüyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÇİN’DE

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin Çin’e ulaştığı belirtildi.

Örgüte bağlı bilim insanlarının virüse karşı dayanışma kapsamında Çin’e gitmesine geçtiğimiz hafta kara verilmişti.

DSÖ uzmanlarının Çinli yetkililerle birlikte bir an önce virüse karşı etkili bir çözüm bulması umuluyor.

İLGİLİ HABER Başkonsolosu corona virüsü yüzünden karantinaya aldılar

İLGİLİ HABER Otelde Corona virüsüne robotlu önlem!