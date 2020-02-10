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Karantinaya alınmıştı! 65 kişide daha Corona virüsü saptandı

Japonya'daki seyahat gemisinde ortaya çıkan corona virüsü vakalarına yenileri eklendi. Diamond Princess adlı gemide bulunanlara yapılan testler sonucunda virüsün 65 kişiye daha bulaştığı belirlendi.

Sozcu.com.tr
18:45 -
Haberler Dünya
Karantinaya alınmıştı! 65 kişide daha Corona virüsü saptandı

Özellikle uzak doğu ülkelerini etkisi altına alan corona virüsü geçtiğimiz hafta bir seyehat gemisinde ortaya çıkmıştı.

Gemi olay sonrası karantinaya alınarak yolculara testler yapılmaya başlandı.

Virüsün kendini gösterdiği 14 günlük karantina süresi içinde yapılan testler sonucunda 65 kişide daha virüsün saptandığı belirtildi.

Son testler sonucunda sayının 135’e ulaştığı bildirildi.

YOLCULAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Gemi kaptanının, yolculara anons yaparak haberi duyurduğu belirtilirken, yolcuların haberi aldıktan sonra sosyal medyada panik mesajları paylaştığı ifade edildi.

Şimdiye kadar 908 kişinin öldüğü virüs salgınında 40 binden fazla kişinin de enfekte olduğu öne sürülüyor.

Reuters

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÇİN’DE

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin Çin’e ulaştığı belirtildi.

Örgüte bağlı bilim insanlarının virüse karşı dayanışma kapsamında Çin’e gitmesine geçtiğimiz hafta kara verilmişti.

DSÖ uzmanlarının Çinli yetkililerle birlikte bir an önce virüse karşı etkili bir çözüm bulması umuluyor.

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Bilim Çin Dünya Japonya Rusya Sağlık Uzak Doğu
Son güncelleme: 18:55 10.02.2020
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