Kardeş ülkede kritik corona gelişmesi! Vakalar artıyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 534 corona virüsü vakasının tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 304 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 16 bin 424'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 198'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 9 bin 26 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 468 bin 967 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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