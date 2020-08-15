Kardeşinden kötü haber gelen Trump hastaneye koştu!

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta bir hastanede tedavi gören erkek kardeşi Robert Trump'ı görmeye gitti.

Trump, New Jersey'de yapacağı konuşma öncesi Presbyterian/Weill Cornell Hastanesi girişinde görüntülendi. Hastanede 45 dakika kalan Trump, doktorlardan bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

‘ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR’



Trump, 72 yaşındaki kardeşinin hastaneye kaldırılması sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Harika bir kardeşim var. Doğduğu günden bu yana ilişkimiz mükemmel. İyileşeceğine inanıyorum ama zor bir süreçten geçiyor” ifadelerini kullandı.

ABC kanalı, kimliğini gizli tuttuğu kaynağına dayandırdığı habere göre Robert Trump’ın durumunun kritik olduğunu öne sürdü.