Kargolarla ilgili çarpıcı araştırma: 72 saat açmayın

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aylar geçmesine rağmen alınacak önlemlerle ilgili uyarılar da gelmeye devam ediyor.

Türkiye’de de sıklıkla gündeme gelen kargolarla ilgili önemli bir araştırma İngiltere’nin Bath, Bristol ve Southampton üniversiteleri tarafından ortak yürütüldü.

Salgın sürecinde internetten alışverişin artmasıyla kargo teslimatlarının da patlama yaptığı belirtilen araştırmada, bu alanda alınabilecek önlemlere dikkat çekildi.



CANLI KALABİLİYOR

Eve gelen paket veya kutuların en az üç gün boyunca açılmaması gerektiği ifade edilen araştırmada, virüsün bu tip yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabildiği vurgulandı.

Uzmanlar, “Teslim edilen ürün, üç gün boyunca ayrı bir dolapta ya da dışarıda bekletildiğinde virüs ölmüş olur. Bu sayede risk en düşük seviyeye indirilir. Eğer üç gün, kullanacağınız ürün için mümkün değilse, yapabildiğiniz en uzun süre bile riski düşürmede etken olacaktır” ifadelerini kullandı.

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