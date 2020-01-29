Kelly Brook’tan yıllar sonra itiraf etti: En çok utandığım an…

FHM dergisi tarafından bir dönem ‘En seksi kadın’ unvanına layık görülen 40 yaşındaki Kelly Brook, İngiltere’de bir radyo programına konuk oldu. Kariyerinden özel hayatına kadar birçok konudaki soruya içtenlikle yanıt veren Brook, 20 yıl öncesine dair bir anısını da anlattı.

Sunucunun bugüne dek en çok utandığı olayı sorması üzerine Brook, “Tamam bunlardan birkaç tane olabilir ama hala dün olmuş gibi utandığım yalnızca tek bir olay var” dedi.

20 yaşındayken pop müziğin efsanesi Madonna’nın evindeki bir davete katıldığını anlatan Brook, “1 hafta önce yeni bir diyete başlamıştım ama sindirim sistemim henüz buna pek uyum sağlamış değildi. Yemek yedikten sonra Madonna’yla sohbet etmek için ona doğru yöneldiğimde önce midem guruldadı, sonra gaz çıkardım. Çok kötüydü, bütün odayı kapladı” dedi.

Ünlü şarkıcının direkt olarak kendisinden uzaklaştığını söyleyen Brook, “Kafasını çevirdi ve gitti. Sanırım koku direkt olarak burnuna gitmişti. Jason Statham bana doğru bakmış ve ‘Sen miydin?’ diye sormuştu. Evet diye kafamı salladığımda inanamamıştı” ifadelerini kullandı.

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