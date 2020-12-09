Kıbrıs’ta azınlık hükümeti kuruldu

KKTC’de, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varılmasının ardından 42. hükümet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatara sunuldu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner Başbakanlığında kurulan yeni koalisyon hükümetinde Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi yer alıyor. KKTC’nin yeni başbakanı ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner oldu.

GÜVENOYU GÖRÜŞMELERİ İKİ GÜN SONRA BAŞLAYACAK

KKTC Bakanlar Kurulu programının KKTC Cumhuriyet Meclisinde okunmasının ardından güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak. Meclis İç Tüzüğüne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak.

4’ÜNCÜ AZINLIK HÜKÜMETİNDE KABİNE

Kurulan yeni hükümette bakanlık dağılımları ise şöyle;

Başbakan : Hamza Ersan Saner (UBP)

Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı: Erhan Arıklı (YDP)

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren (UBP)

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz (UBP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu ( UBP)

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu (DP)

Sağlık Bakanı: Ali Pilli (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman (DP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Ünal Üstel (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan yeni kabinenin Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.