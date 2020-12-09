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Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’ne bağlı personellerde corona tespit edildi

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü (Covid-19) salgını tüm ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs'ın her iki tarafında da etkisini artırarak devam ediyor. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nde görev yapan 24 personelde corona tespit edildi.

Güncellenme: 22:00, 09/12/2020
Haberler Dünya
Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’ne bağlı personellerde corona tespit edildi

BM Kıbrıs Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada 2 sivil personel, 4 polis memuru ve 18 askeri personel olmak üzere 24 UNFICYP çalışanının corona virüsüne yakalandığı açıkladı.

Diğer yandan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada son 24 saatte 20 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile KKTC’ye geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

KKTC’de son açıklanan verilerle birlikte toplamda bin 223 kişide corona tespit edilirken, 6 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede bin 79 kişinin iyileşerek taburcu olduğu, 279 bin 821 test yapıldığı aktarıldı. (DHA)

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