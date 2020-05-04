Kıbrıs’ta corona tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor

Corona virüsü salgını devam ederken, birçok ülke kademeli olarak normalleşme adımları atıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler 52 gün sonra kademeli olarak kaldırılmaya başlarken, okullar, restoranlar ve bazı devlet kurumları kapalı kalmaya devam edecek.

KKTC Bakanlar Kurulu, tarafından sabah saat 06.00'dan itibaren şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılmasına karar verilirken, Pazar günleri ise kısmi sokağa çıkma yasağının devam etmesi kararlaştırıldı.

Kurul, ayrıca gece 21.00 ile 06:00 saatleri arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının ise 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini açıklarken, sokakta maske takma zorunluluğu getirildiğini aktardı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada işletmelerin çalışanlarına gerekli testleri yaptırması koşulu ile restoran, kafe ve büfelerin 11 Mayıs tarihinden itibaren paket servis hizmeti başlatılabileceğini aktardı.

KKTC'de birçok esnaf yasakların kalkmasının ardından işyerlerine kavuşurken, bazı esnafların ise alınan önlemlere uymadığı görüldü. (İHA)

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