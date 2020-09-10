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Kıbrıs’taki Covid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde corona virüsüne yakalanan Türkiye vatandaşlarının ambulans uçaklar ile Türkiye'ye nakilleri yapılmaya başlandı.

Sozcu.com.tr
01:11 -
Haberler Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

KKTC’deki vakaların artması üzerine saat 23:00 sıralarında Türkiye’den gönderilen ambulans uçaklarla KKTC’de tedavi gören Türkiye vatandaşı 12 hastanın nakli gerçekleştirildi.

KIBRIS’TA SON DURUM

KKTC’de Mart ayında yurt dışı uçuşlarının başlaması ile birlikte corona virüsü hasta sayısı 200 civarında okurken temaslı kişi sayısı 2 bin kişiyi aşmış durumda.

KKTC Sağlık Bakanlığı, ülkedeki pozitif vakaların tedavisinin hastane, yurt ve otellerde sürdüğünü açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan corona salgını nedeniyle KKTC’de 4 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Son güncelleme: 01:28 10.09.2020
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