Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kilisedeki rehine krizi sona erdi!

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı baskında rehin alınan kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

18:09 -
Haberler Dünya
Kilisedeki rehine krizi sona erdi!

Güney Afrika'da polis tarafından yapılan açıklamada, Johannesburg kentinin batısındaki Zuurbekom kasabasında yer alan Pentecost Holiness Kilisesi'ne silahlı baskın düzenlendiği bildirildi. Baskında 5 kişinin öldürüldüğü ve birçok kişinin rehin alındığı belirtildi.

EN AZ 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan son açıklamada tüm rehinelerin serbest bırakıldığı kaydedilirken, polis ekiplerinin şüpheli bulunan en az 40 kişiyi gözaltına aldığı ve olay yerinde 40'tan fazla silah ele geçirdiği ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında yaklaşık 200 kişinin rehin tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken yerel basında çıkan haberlere göre, olayların kilisede iki grup arasındaki liderlik mücadelesi nedeniyle yaşandığı ifade edildi. (İHA)

İLGİLİ HABERCoronayla ilgili doğru bilinen 6 yanlışCoronayla ilgili doğru bilinen 6 yanlış

İLGİLİ HABERKilise saldırganı için istenen ceza belli olduKilise saldırganı için istenen ceza belli oldu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more