Kilit üç eyalette Biden önde

Baldwin Wallace Üniversitesi, Oakland Üniversitesi ve Ohio Northern Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı anket sonuçlarına göre Biden, Trump’ın Michigan’da 7 puan, Pennsylvania’da 5 puan, Wisconsin’de 7 puan önünde görünüyor.

Trump 2016 yılında yapılan seçimlerde bu üç eyaleti de kazanmıştı. Kilit rol oynayacağı düşünülen üç eyaletin demokratlar tarafından kazanılması durumunda seçimleri Biden'ın önde bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ankete katılanların çoğunluğunun ilk başkanlık tartışmasını izlediklerini ve Biden’ın daha iyi performans gösterdiğini söylediler.

The Washington Post ve ABC News tarafından yapılan ulusal bir ankete ise seçmenlerin yüzde 53’ünün eski başkan yardımcısı Biden'ı ve yüzde 41’inin başkan Trump'ı desteklediğinin sonucu çıktı.