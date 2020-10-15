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Kırgızistan’da yeni gelişme! Japarov: Yetkiler bana devredildi

Kırgızistan'da iç karışıklığa yol açan seçimlerin ardından güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıkmaması için Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Sooronbai Jeenbekov'un ardından eski Ata Curt Partisi Milletvekili Sadyr Japarov, cumhurbaşkanlığı görevlerinin kendine devredildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:18, 15/10/2020
Haberler Dünya
Kırgızistan’da yeni gelişme! Japarov: Yetkiler bana devredildi

Rusya’nın müttefiki olan Orta Asya ülkesi Kırgızistan’da 4 Ekim’de gerçekleşen seçimin sonuçları kitlesel protestolar sonrasında geçersiz ilan edilmişti.

Kırgızistan’daki parlamento seçimlerini Jeenbekov’un müttefiklerinin kazanması sonrası ülkede iç karışıklık çıktı. Milliyetçi aday Sadyr Japarov’un destekçileri geçen hafta Japarov’u hapishaneden kaçırmış, Başbakanlık koltuğuna oturtmuştu.

Kırgızistan Başbakanlık binası önünde konuşan Sadyr Japarov, Jeenbekov’un istifanın ardından Meclis Başkanı İsayev’e cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili dilekçe yazdığını belirtti.

Japarov konuşmasında “Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı yetkileri bana devredildi” ifadelerini kullandı. (Reuters)

Asya Başbakanlık çatışma istifa Kırgızistan Meclis Rusya
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