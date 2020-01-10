Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi

Artvin’in Hopa ilçesinde otogarda 27 Ağustos 2018 tarihinde İshak Köse isimli ticari taksi şoförünü silahla öldüren ve daha sonra Gürcistan’a kaçan Kenan K. Gürcistan'da yakalandı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve İnterpol tarafından da arananlar listesinde yer alan zanlı Tiflis Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği'nin yoğun çabaları sonucu yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

20:25 -
Haberler Dünya
Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde, taksi şoförü İshak Köse’nin (25), terminalde küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olay 27 Ağustos 2018 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında Hopa Terminalinde meydana gelmişti.

Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Kenan K. tabanca ile taksici İshak Köse’yi ateş ederek ölümüne neden olurken, Kenan K. olay sonrası Gürcistan'a kaçarak izini kaybettirmişti.

Olayın faillerinin tespitine yönelik yapılan kamera çalışmalarının ardından, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si de tutuklanmıştı.

TÜRKİYE’YE TESLİM EDİLDİ

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve İnterpol tarafından da arananlar listesinde yer alan zanlı Tiflis Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğinin yoğun çabaları sonucu Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Kenan K. Türkiye’ye teslim edildikten tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İHA

İLGİLİ HABERInterpol, Evo Morales için kırmızı bülten çıkardıInterpol, Evo Morales için kırmızı bülten çıkardı
Artvin Bolivya Cinayet Gürcistan İçişleri Bakanı kavga Türkiye
Son güncelleme: 20:26 10.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more