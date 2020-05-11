Kısıtlamaları gevşeten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uyardı: Birkaç muharebe kazandık savaşı değil!

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden Yeni Zelanda’da normalleşme sürecine yönelik adımlar atılmaya başlandı. Başbakan Jacinda Ardern, aşama aşama kaldırılacak kısıtlamalarla ilgili bilgi verdi.

İlk etabın 14 Mayıs’ta devreye gireceğini belirten Ardern, kafelerin, sinemaların, alışveriş merkezleri ve restoranların açılacağı müjdesini verdi. 10 kişiye kadar grup halinde toplanmalara izin verileceğini ifade eden Ardern, ülke içinde seyahat edilebileceğini söyledi.

İkinci aşamada eğitim sistemine değinen Başbakan Ardern, 18 Mayıs’ta okulların açılacağını duyurdu. Ülkede devreye girecek üçüncü aşamada ise eğlence sektörü yer alıyor. Buna göre 21 Mayıs itibarıyla gece kulübü ve barlar açılacak.

21 KİŞİ CAN VERDİ

Kısıtlamaların azaltılmasına rağmen tedbirlerin tamamen elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Ardern, “Birkaç muhabere kazanmış olabiliriz ama henüz savaşı kazanmadık” dedi.

Yeni Zelanda’da resmi kayıtlara göre 1497 vaka görülürken, 21 kişi hayatını kaybetti.