KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’yı tehdit eden şüpheli İstanbul’da yakalandı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için bir kişi tarafından ölümle tehdit içerikli görüntüler paylaşıldı. Polis ekipleri, videolu tehdit mesajı yayınlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada tehdit başlıklı videoda görünen şüphelinin Yılmaz Ecevit K. olduğunu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet ettiğini tespit etti.

Yılmaz Ecevit K. polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Yılmaz Ecevit K.’nın cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı vaziyette bulunan hafıza kartına el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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