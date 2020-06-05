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KKTC’de 14 günlük karantina için 4 bin 400 TL ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 8 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gidecek olan vatandaşlar 14 günlük karantinaya alınacak. Vatandaşlar, karantina için 4 bin 400 TL ödeyecek.

18:29 -
Haberler Dünya
KKTC’de 14 günlük karantina için 4 bin 400 TL ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü salgınının kontrol altına alınmasının ardından 8 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye gidecek olan vatandaşlara 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti. Hükümet, karantina masrafı olarak gelen vatandaşlardan 4 bin 400 TL ücret alınacağını duyurdu.

KİŞİ BAŞI 4 BİN 400 TL

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaptığı açıklamada KKTC vatandaşı olmayıp KKTC'de ikamet edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, karantina ücretinin kişi başı 4 bin 400 TL olarak belirlendiğini aktardı. Amcaoğlu, karantina ücretine konaklama, yemek ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testini dahil olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HARİÇ OLACAK

Bakan, öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ise karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını duyurdu. Amcaoğlu, KKTC'deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda karantina sürecini geçireceğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, karantina ücretlerinin Ziraat Bankası'na yatırılacağını dile getirirken, dekontların ise yurt dışında bulunan KKTC temsilciliklerine ibraz edilmesi gerektiğini açıkladı. İHA

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Corona Hükümet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Ziraat Bankası
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