KKTC’de corona virüsü önlemleri 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Ülkeler corona salgıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin süresini uzatıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyururdu.

Ülkede gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ile geceleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağı ile birlikte, ilçeler arası seyahatlere getirilen kısıtlamaların 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı.

“PİLE’DE YAŞAYAN TÜRKLERE TEST YAPILACAK”

Bakanlar Kurulu, KKTC'de marketlerin 20.00'de kapatılması ve eczanelerin 08.00'den 13.30'a kadar çalışmaya ay sonuna kadar devam edeceğini aktardı. Kurul, Karpaz, bölgesinde bulunan 3 köyde uygulanan kısıtlamalar ile Lapta ve Alsancak köylerinin giriş ve çıkışlarında bulunan polis kontrol noktalarının kaldırıldığını açıklarken, Pile'de yaşayan Türklere corona virüsü testi yapılacağını bildirdi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgın nedeni ile kapalı olan sektörlerin hangi aşamada, ne zaman açılabileceği konusunda görüş alışverişi de yaptıklarını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantılara doktorlarında katılması kararı aldıklarını açıkladı.

“BİLİMİN GÖSTERDİĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ”

Özersay, “Bizler sağlık uzmanlarının ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde hareket etme noktasında duruyoruz. Şu an itibarıyla herhangi bir ekonomik sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik. Önümüzdeki hafta başında bu üç bakanlık yetkilileri doktorlar ile bir araya gelecek. Hangi sektör ne zaman ve hangi şartlarda açılabilir ve hangi kurala tabi olacaklarına dair çalışmalarını devam ettirecek. Bilimin gösterdiği şekilde hareket edeceğiz” dedi. İHA

İLGİLİ HABER KKTC'de sokağa çıkma yasağı başladı!