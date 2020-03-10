Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KKTC’de corona virüsü paniği: Okullar kapatıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsünün bugün KKTC'de de görüldüğü açıklandı. KKTC Sağlık Bakanı Pilli, bir Alman turistte corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bugün yapılan son dakika açıklamasında ise okullarda pazartesiye kadar eğitime ara verildiği belirtildi.

13:47 -
Haberler Dünya
KKTC’de corona virüsü paniği: Okullar kapatıldı

Dünya genelinde 4 bin 27 kişinin ölmesine sebep olan corona virüsü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de sıçradı… Bugün açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir Alman turistte corona virüsünün tespit edildiğini söylemişti.

Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra KKTC genelinde eğitimlere ara verildiği belirtildi. İlk corona virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarla birlikte üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun acilen toplandığı duyuruldu.

İLGİLİ HABERCorona virüsü KKTC'ye de sıçradıCorona virüsü KKTC'ye de sıçradı

Detaylar geliyor…

Bakanlar Kurulu Çin Dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanı son dakika
Son güncelleme: 13:51 10.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more