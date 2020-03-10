KKTC’de corona virüsü paniği: Okullar kapatıldı

Dünya genelinde 4 bin 27 kişinin ölmesine sebep olan corona virüsü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de sıçradı… Bugün açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir Alman turistte corona virüsünün tespit edildiğini söylemişti.

Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra KKTC genelinde eğitimlere ara verildiği belirtildi. İlk corona virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarla birlikte üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun acilen toplandığı duyuruldu.

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