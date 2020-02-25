KKTC’de Corona virüsüne yönelik tedbirler artırıldı!

Corona virüsüne yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından salgın konusunda yürütülen faaliyetlerle ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, genetik laboratuvarına Corona virüsünün tespiti için gerekli kitin alındığı belirtilerek testlerin artık KKTC’de yapılacağı bildirildi.

Böylelikle virüsün tespiti için gerekli kitin elde edilmesiyle testler artık Türkiye’ye gönderilmeyecek.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Açıklamada, salgının seyrine göre gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini vurgulanırken yarından itibaren uçaklarda salgından korunmanın yollarıyla ilgili anons yapılacağı, sınır kapılarındaki önlemlerin artırılmasının gündemde olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katılımıyla sağlık alanındaki paydaşlarla yapılan toplantılara işaret edilerek Ercan Havalimanı’na, Girne ve Gazimağusa limanlarına termal kamera konulduğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesini de içeren karantina bölümü oluşturulduğu, Corona virüsüne yönelik olası vakaların bildirimi için 2 GSM telefon hattının aktif hale getirildiği kaydedildi.

Olası vakaların nasıl saptanıp hangi yolun izleneceğini belirten ve uzmanlar tarafından hazırlanan yönergelerin bakanlığın ilgili dairelerine ve Tabipler Birliği’ne iletildiği ifade edildi.

Tüm sağlık çalışanları için “Vaka Yönetim Rehberi” yeniden güncellenirken halkın, Corona virüsü salgınıyla ilgili kamu spotları aracılığıyla bilgilendirilmesine devam edildiği kaydedildi.

Bakanlığın gündeminde ayrıca, üniversite temsilcileriyle yabancı öğrencilerin durumunun değerlendirme toplantısı olduğu da aktarıldı. İHA