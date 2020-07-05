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KKTC’deki vakalarda artış sürüyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 kişide daha corona virüsü tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5’e yükseldi.

00:06 -
Haberler Dünya
KKTC’deki vakalarda artış sürüyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınının sona ermesinin ardından 75 gün sonra yeni vaka tespit edilmişti. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada son 24 saatte 889 kişiye test yapıldığını ve 1 kişide corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, yeni vakanın Türkiye'den havayolu ile KKTC'ye geldiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pilli, halka sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına uymaları konusunda çağrı yaparken, 65 yaş üzerindeki vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını istedi. İHA

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Corona korona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Son güncelleme: 00:07 05.07.2020
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