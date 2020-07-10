KKTC’den Ayasofya açıklaması!

1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, karara ilişkin “Türkiye'mizin aldığı karar herkes saygılı olmak zorundadır” dedi.

“ALLAH AYASOFYA’DA YAPILAN İBADETLERİ KABUL ETSİN”

Ayasofya'nın çok önemli bir değer olduğuna işaret eden KKTC Başbakanı Tatar, “Önemli bir karar alınmıştır. Yakından takip ettik. Allah, Ayasofya'da hayırlı namazlar kılmayı, dualar etmeyi nasip etsin. Yapılan ibadetleri kabul etsin. Egemen bir devlet olan Türkiye, tarihine ve ortak değerlerine sahip çıkmıştır. Kimse buna itiraz etmemelidir” dedi.

RUM KESİMİ’NDEN KINAMA MESAJI

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis ise, Ayasofya'nın ibadete açılmasını kınayan bir mesaj yayımladı. (DHA)

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