Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Koalisyon güçleri duyurdu: Üslerimize yapılan saldırılarda Iraklılar ölüyor!

Irak’taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, üslerini hedef alan saldırılarda Iraklı askerlerin öldüğünü söyledi.

18:16 -
Haberler Dünya
Koalisyon güçleri duyurdu: Üslerimize yapılan saldırılarda Iraklılar ölüyor!

Irak’ta ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon tarafından yapılan açıklamada, son aylarda üslerini hedef alan füzeli saldırılarda Irak askerlerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi bugün hedef alan füzenin koalisyona ait büyük bir üsse isabet ettiği belirtilen açıklamada, daha önceki saldırıların Iraklı güvenlik güçlerini hedef aldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz ay içerisinde ABD Bağdat Büyükelçiliği binası askeri üslerine 19 defa füzeli saldırı düzenlenmişti. Saldırıları kimse üstlenmemesine rağmen ABD, saldırıların İran yanlısı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Son saldırının İran'a yakınlığıyla bilinen Nuceba milis grubunun “ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sonu için geriye sayım başlamıştır” açıklaması sonrası gelmesi dikkat çekti.

Irak'ta özellikle Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine saldırılar düzenlendi. Irak Meclisi, Ocak ayında yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı. (İHA)

İLGİLİ HABERIrak'ta ABD askeri üssüne saldırıIrak'ta ABD askeri üssüne saldırı İLGİLİ HABERIrak'ta bilanço artıyor: 536 ölü!Irak'ta bilanço artıyor: 536 ölü!

 

ABD Hükümet Irak İran IŞİD protesto saldırı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more